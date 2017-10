Junior y Patriotas empataron en la ida de las semifinales de la Copa Águila

Empate entre Junior y Patriotas en Tunja. Foto: Colprensa

En el juego de ida de las semifinales de la Copa Águila, Patriotas y Junior empataron a un gol en juego disputado en el estadio La Independencia de Tunja.

El cuadro barraquillero, que no tuvo a Teófilo Gutiérrez ni a Yimmy Chará por estar con la selección Colombia, alineó tres volantes de marca y no jugó con un delantero definido.

Los dirigidos por Julio Comesaña se fueron en ventaja al minuto 38 cuando Óscar Cabezas, defensor de Patriotas metió el balón en su propio arco después de Álvaro Villete le atajara un tiro penal a Jarlan Barrera y Sebastián Hernández, al ganar el rebote, rematara a portería.

El equipo local tomó las riendas del partido y buscó el empate, este lo consiguió a los 65 minutos, cuando Carlos Arboleda aprovechó un mal rechazo de Jonathan Ávila y con comodidad, dentro del área, impactó el balón con la pierna derecha a lo que Sebastián Vierá, portero de Junior no pudo responder.

El segundo clasificado a la final de la Copa Águila se definirá este miércoles 11 de octubre a partir de las 7:45 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Medellín ya está instalado en la final y espera por el vencedor de la llave.