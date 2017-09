‘Kun’ Agüero, baja en la selección Argentina tras sufrir grave accidente

El futbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero sufrió un grave accidente de tránsito este jueves en Amsterdam tras disfrutar de un concierto de Maluma.

El jugador se fracturó una costilla y tendrá que estar por fuera de las canchas por al menos dos meses mientras se recupera de la lesión, lo que pone a la selección Argentina nuevamente entre la espada y la pared pues no podrá contar con él para los próximos dos partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, que se disputarán el 5 y 10 de octubre.

Y, si Argentina terminara en la quinta posición de la tabla, tampoco podría jugar los partidos del repechaje, que se llevarían a cabo el 6 y 14 de noviembre.

Según se conoció, el goleador del Manchester City salió de un concierto de Maluma que se realizó en Amsterdam y el taxi en el que se movilizaba hacia el aeropuerto se estrelló contra una columna.

Agüero resultó con una fractura en la costilla y, afortunadamente, sus lesiones no fueron mayores debido a que portaba el cinturón de seguridad lo que evitó una tragedia mayor.

“Sergio Agüero será evaluado por los servicios médicos del club hoy tras verse envuelto en un accidente de tráfico el jueves. El delantero del City estaba en los Países Bajos durante su día libre y sufrió lesiones”, informó el Manchester City a través de un comunicado.

Accident scene after crash in #Amsterdam of taxi which carried Sergio #Agüero | #ManchesterCity #manc #SergioAgüero pic.twitter.com/9KJDZW0voU

— Roeland Roovers (@r0eland) 29 de septiembre de 2017