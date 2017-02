La carrera Night Race 10k ya tiene su recorrido oficial para el 2017

Foto sumunistrada por Correcaminos Colombia

Ya está listo el recorrido oficial de la tercera edición de la carrera Night Race 10k en Bogotá la cual se realizará el 19 de marzo y tiene como punto de partida y de llegada La Plazoleta Alfiles, ubicada frente al Centro Comercial Gran Estación.

El recorrido de la Night Race 10K inicia en la Plazoleta Alfiles donde toma la paralela de la calle 26 hacia el oriente hasta la carrera 50, para girar al sur hasta la Av. De la Esperanza, luego al norte una cuadra hasta la calle 24ª (Hotel Trip), y toma al occidente por esta calle pasando por la Gobernación de Cundinamarca hasta el retorno de la Carrera 24ª.

Conecta por esta vía a la Carrera 54 (Tribunales de Cundinamarca) y toma la Avenida de la Esperanza, girando a la derecha hasta la Avenida 68.

En este punto toma al norte la Avenida 68 hasta la Calle 53, gira al oriente por la calzada sur de la calle 53 hasta la Carrera 60 donde voltea al sur hasta la calle 42 (Dirección General Policía Nacional), gira en U al norte hasta la calle 44, punto en el cual toma la derecha hacia el oriente hasta la carrera 50, continuando al sur, pasa el puente de la Calle 26 y al bajar conecta hacia el occidente por la paralela de la calle 26 hasta encontrar el arco de meta.

Las personas que estén interesadas en participar deberán hacer un pago por personas y además inscribirse vía Internet en la página http://www.correcaminoscolombia.com/inscription_ci/ o acercarse personalmente a la sede de las oficinas Correcaminos de Colombia (Calle 86ª Bis No. 15 – 22 Of. 301, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.