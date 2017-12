La Copa del Mundo de ciclismo en pista aterriza en Chile

Juan Esteban Castro Laverde (L) of Colombia and teammate Santiago Restrepo Valencia celebrate their gold medal win in the men's cycling team pursuit at the 2015 Pan American Games in Toronto, Canada, July 19, 2015. AFP PHOTO/GEOFF ROBINS

Chile escapó a la tormenta desatada por atrasos en el acondicionamiento de su velódromo y una crisis en la federación local -que puso en duda la participación del equipo chileno- para recibir este fin de semana la cuarta fecha de la Copa del Mundo de ciclismo en pista 2017-2018. El estreno de este evento en el país sudamericano contará con delegaciones de los cinco continentes que se disputarán en la pista de Peñalolén, en hombres y mujeres, las medallas en persecución por equipos, velocidad por equipos e individual, ómnium, keirin y madison. “La pista está en condiciones, todo listo para comenzar de forma normal“, dijo Marcelo Meza, gerente general de la Federación Ciclista de Chile y coordinador de la organización del evento. En los días previos al inicio del torneo, que este viernes tiene pruebas clasificatorias, las reparaciones en la pista del velódromo de Peñalolén preocuparon a los competidores que comenzaban a llegar a Santiago. “La pista todavía no está lista y todavía está en construcción (…) preocupante a sólo unos días de la carrera“, alertó el martes el campeón francés François Pervis, bronce en los Juegos Olímpicos Rio-2016, en su cuenta en Twitter. Más allá de los ajustes de último momento, Meza celebró que “la Copa del Mundo llegue por primera vez a Chile y con delegaciones de gran nivel que incluyen a Francia, Rusia, España, Colombia, y muchas más que forman parte de la élite” del ciclismo. Otro de los obstáculos que soportó la organización fue tener en duda la participación de la delegación local, inmersa en un conflicto que incluyó al técnico Miguel Droguett, quien decidió restarse de la competencia por participar en la boda de su hija. Tras idas y vueltas, a tres días del inicio del torneo, los chilenos Felipe Peñaloza, Elías Tello, Critián Cornejo y Luis Sepúlveda confirmaron su participación en el torneo. Pruszków (Polonia), Manchester (Reino Unido), Milton (Canadá) fueron las sedes de las tres primeras fechas de la Copa del Mundo, mientras que Minsk en Bielorrusia albergará el evento en enero. Tomado de AFP