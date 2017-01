La futbolista inglesa Kelly Smith anuncia su retiro de las canchas

Foto tomada de AFP

La futbolista inglesa Kelly Smith, que tiene el récord de goles marcados en su equipo nacional, anunció este miércoles su retirada.

La atacante de 38 años, que ha firmado 46 dianas en 117 partidos internacionales con Inglaterra, fue la primera mujer británica en convertirse en profesional en el fútbol femenino, cuando fichó en 1999 por el New Jersey de Estados Unidos.

“Siento simplemente que ha llegado el momento”, declaró la jugadora a la BBC.

“Creo que he tenido una carrera muy buena tanto en clubes como con la selección. He viajado por el mundo y, a la edad de 38 años, el cuerpo me dice que necesito parar”, añadió.

“No tengo ningún reproche, he disfrutado cada minuto. Cada vez que me ponía la camiseta de Inglaterra sentía mucha emoción por jugar para mi país”, afirmó.

Kelly Smith jugó dos fases finales del Mundial y cuatro de la Eurocopa. También estuvo con el equipo británico en los Juegos Olímpicos de Londres-2012. Se había retirado de la selección en 2015.

En los premios individuales, Smith estuvo cuatro veces entre las cinco finalistas a mejor futbolista del año, en los galardones anuales de la FIFA. En el pasado admitió que pensó en suicidarse por una adicción al alcohol.

Tomado de AFP