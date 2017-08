La jornada de “clásicos” le pone picante a la fecha 10 de la Liga Águila

Clásicos fecha 10. Imágenes tomadas de Colprensa, @asodeporcali

Los partidos Medellín Vs Nacional, Santa Fe Vs Millonarios y América Vs Cali, son lo más atractivos de la jornada 10, la de “clásicos”, de la Liga Águila.

El derby 295 paisa tendrá como gran atractivo el mejoramiento en el rendimiento de los dos equipos, que con el pasar de los partidos han tomado la idea de juego de sus entrenadores y sumado puntos que los ubican en la parte alta de la tabla.

Nacional no contará con el volante Edwin Valencia, pero sí tiene entre sus convocados a Macnelly Torres y Dayro Moreno, quien serán los principales hombres de ataque.

Medellín tendrá el regreso de Edinson Toloza y no tendrá a Eduard Atuesta, quien fue expulsado en la derrota frente a Pasto de la anterior jornada.

El clásico 308 de la capital enfrentará a dos equipos con actualidad diferente. Santa Fe superó en la fecha nueve a Deportivo Cali y se ubica segundo en la tabla de posiciones con 22 unidades. Los ‘cardenales’ cayeron en mitad de semana en partido de octavos de final frente a Libertad de Paraguay en territorio ‘guaraní’.

Los de Gregorio Pérez no podrán contar con Yeison Gordillo quien acumuló la quinta amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Millonarios, que llega con una actualidad totalmente diferente a los ‘cardenales’, no tendrá en su nómina a Juan Guillermo Domínguez ni a Andrés Cadavid, el primero aún debe tres fecha de sanción, mientras que el defensor sumó la quinta tarjeta amarilla.

El cuadro embajador se ubica séptimo con 13 unidades, en la fecha nueve empató sin goles frente a América y en mitad de semana quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Águila por Junior.

El último partido del domingo será el que enfrente a América y Cali en el Pascual Guerrero, ambos equipos tienen un mal presente en el campeonato y sus entrenadores están en la cuerda floja.

América no gana desde la fecha siete cuando derrotó a Alianza Petrolera y mantiene un juego criticado por su afición.

Cali obtuvo su último triunfo en la misma jornada siete cuando venció a Pasto en la capital de Nariño. ‘Escarlatas’ y ‘Azucareros’ empataron en mitad de semana en partido que definió a Cali como semifinalista de la Copa Águila.

Así se jugará la fecha 10 de la Liga Águila.

Viernes

Cortuluá Vs Pasto

Sábado

Patriotas Vs La Equidad

Tigres Vs Jaguares

Once Caldas Vs Junior

Medellín Vs Nacional

Domingo

Huila Vs Tolima

Santa Fe Vs Millonarios

Envigado Vs Rionegro

América Vs Millonarios

Lunes.

Bucaramanga Vs Alianza Petrolera