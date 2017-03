La selección Colombia está Bogotá para preparar el juego ante Ecuador

Foto Colprensa - Juan Páez

La selección Colombia que le ganó a Bolivia 1-0 por la fecha 13 de la Eliminatoria Sudamericana ya está en Bogotá en donde comenzará su preparación de cara al juego de la fecha 14 ante Ecuador. La gran novedad fue la salida de la convocatoria de Luis Fernando Muriel por una lesión.

Los 25 convocados de José Néstor Pékerman ya están en la capital colombiana, en donde comenzará a evaluar a su próximo rival de la Eliminatoria que es Ecuador un rival directo en esta clasificación. El único que no llegó con el grupo fue el delantero Luis Fernando Muriel quien se lesionó ante Bolivia.

Antes de partir a Europa con su club, Muriel se mostró triste por su lesión pero espera recuperarse pronto para poder estar en la próxima cita a la eliminatoria rumbo al mundial de Rusia 2018.

“Estoy triste porque sentía que estaba haciendo las cosas bien y desafortunadamente la lesión me saca del partido. No pensaba en nada más sino en la impotencia de sentir la lesión y no poder continuar por lo que sentía en ese momento“, explicó Muriel.

Colombia viajará el próximo domingo en la noche a Quito para seguir preperando el juego decisivo con Ecuador que tendrá de baja para este partido a su volante Cristian Novoa y su delantero Miller Bolaños.