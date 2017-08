La Supercopa no está sentenciada: Zidane tras el triunfo de Real Madrid sobre Barcelona

Zidane. Foto: AFP

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha afirmado tras la ida de la Supercopa contra el Barcelona, en el Camp Nou, estar contento por el resultado, pero ha advertido que “la eliminatoria no está sentenciada” y que, pese al 1-3 de hoy, “hay que jugar el miércoles”.

El entrenador se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas: “Estoy muy orgulloso de los jugadores, porque hasta con diez lo han hecho muy bien. Han creído en la victoria hasta el final. Lo bueno de esta plantilla es que todos cumplen, todos estamos concentrados y eso es motivo de satisfacción”.

Zidane, por otra parte, no ha querido valorar la actuación del colegiado, que ha expulsado a Cristiano Ronaldo tras mostrarle dos tarjetas amarillas en dos minutos.

“No me voy a meter con el árbitro. Me puede molestar la expulsión de Ronaldo. No hay penalti -la segunda fue por simularlo- pero la tarjeta es un poco fuerte. Pero esto es así y no lo podemos cambiar ahora”, ha comentado.

Cuestionado por el rendimiento de Marco Asensio, autor del tercer gol de Real Madrid, el francés se ha deshecho en elogios hacia el centrocampista: “No me sorprende. Lo está haciendo fenomenal. Rompe la línea, es rápido y golpea muy bien el balón. Ha entrado muy rápido en el partido y ha marcado la diferencia”.

Otro de los nombres del partido ha sido Isco, cuya evolución ha sido destacada por el entrenador. “Cuando firmó por el Madrid vi que necesitaba tiempo y jugar a menudo. No me sorprende. Ha hecho jugar a su equipo y me alegro por él porque está creciendo. Vamos a seguir así”, ha aseverado.

Finalmente, Zidane ha explicado que Kovacic “ha hecho un gran partido” y que lo ha sustituido, porque “se ha hecho un poco de daño” en el aductor. “Cumple siempre”, ha apostillado.

Por EFE