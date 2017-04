“En las buenas y en las malas”, dice Falcao a Nairo

Foto AFP

El colombiano Radamel Falcao García le manifestó todo su apoyo al ciclista Nairo Quintana por las críticas que el boyacense hizo del fanatismo colombiano.

Recientemente Nairo se había referido a la afición y el periodismo colombiano y al trato que les daban a los deportistas dependiendo del resultado en sus competencias. También había criticado a la dirigencia del ciclismo en el país.

“No dejemos de emborracharnos y mucho menos si no sale; que no lluevan flores sino piedras, porque eso hace que la afición se envenene al ver que se pierde la expectativa que se tenía y no solo conmigo sino con todos los deportistas“, señaló Nairo.

En ese sentido, citó la situación de Falcao García, quien tras dos lesiones logró recuperarse y hoy es alabado por la hinchada y los medios por el buen nivel en el que se encuentra, a tal punto que está disputando la semifinal de la Champions League.