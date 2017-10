Las declaraciones que entregó Heynckes y que podrían beneficiar a James Rodríguez

Foto tomada de AFP

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, no descartó hacer mañana algunos cambios en la alineación del partido contra el Hamburgo pero insistió que no es el momento de pensar en grandes rotaciones pues de momento el equipo está en una fase en la que debe consolidarse con una formación base. ( Me va a ir muy bien con el nuevo técnico: James Rodríguez)

“Después de haber ganado dos partidos seguidos naturalmente todos quieren jugar. Ustedes habrán notado que para el partido contra el Celtic sólo hice un cambio por la lesión de Javi Martínez“, dijo.

“Primero tenemos que coger confianza, recuperar la ruta. Después si se considera que es lo adecuado se pueden hacer rotaciones“, agregó.

Sin embargo, Heynckes dijo que hablaría hoy otra vez con los jugadores y los observaría durante el entrenamiento para analizar si es necesario hacer algún cambio.”Luego decidiré si hago uno, dos o tres cambios“, señaló.

#Jupp Heynckes: "Wir müssen in Hamburg dort weiter machen, wo wir begonnen haben!" #HSVFCB pic.twitter.com/JJBjZnCkZn — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2017

Heynckes recordó que en el Bayern prácticamente sólo hay internacionales por lo que, dijo, que para él no hay suplentes, pese a que en dos partidos seguidos ha utilizado prácticamente la misma alineación titular.

“Sólo tenemos internacionales, para mí no hay suplentes. Cuando hay algún caso especialmente duro habló con el jugador. Todos recibirán sus minutos pero siempre tengo que escoger el equipo que hasta cierto punto garantice el éxito“, explicó.

En la semana que viene el Bayern tendrá que disputar dos partidos difíciles contra el RB Leipzig, primero en la Copa de Alemania en eliminatoria a partido único y luego en la Bundesliga, por lo que muchos consideran que el duelo contra el Hamburgo puede ser una ocasión para reservar algunos titulares.

Sin embargo, Heynckes advirtió hoy que no se debe subestimar al rival, pese a que los resultados del Hamburgo no han sido los mejores. “Creo que el equipo es mejor de lo que reflejan los resultados“, dijo.

En los dos partidos que ha jugado el Bayern desde la llegada de Heynckes ha utilizado 12 jugadores como titulares, Sebastian Rudy sustituyó a Javi Martínez en el partido contra el Celtic, y seis entraron como suplentes.

Contra el Celtic entraron en los minutos finales, el colombiano James Rodríguez, el chileno Arturo Vidal y el brasileño Rafinha.

Tomado de EFE