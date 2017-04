Le robaron la camioneta a Yuri Alvear en Cali

Yuri Alvear / Foto AFP

La judoca vallecaucana Yuri Alvear Orejuela, fue víctima de un robo.

De acuerdo a lo manifestado por la deportista, una vez terminó su entrenamiento en el Coliseo El Pueblo, se dirigió a su vehículo, una camioneta KIA Sorento negra, la cual ya no estaba donde la había dejado parqueada.

“Yo estaba entrenando como lo hago siempre, llegue a las 9 de la mañana y como había un evento cristiano dentro del Coliseo no había espacio donde parquear, por lo que me tocó dejarla afuera del escenario, cuando salí hacia la una de la tarde ya no estaba la camioneta”, explico la medallista olímpica.

De inmediato se dirigió a poner la denuncia en la estación de policía del Lido en el sur de Cali, por lo que las autoridades comenzaron un operativo que permitió recuperar el vehículo de Yuri Alvear en cercanías al barrio El Guabal.

Por el momento se espera que las autoridades se pronuncien sobre cómo sucedieron los hechos.