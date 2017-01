Leidy Solís es medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Colombia's Leidy Yessenia Solis Arboleda competes during the Women's 69kg weightlifting competition at the Rio 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro on August 10, 2016. / AFP PHOTO / GOH Chai Hin

Este jueves se conoció que la china Chunhong Liu fue descalificada de la prueba de los 69kg de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Por esta razón Leidy Solís recibirá la medalla de plata. Leidy Solís, que terminó en el cuarto lugar en la prueba de los 69kg de los Juegos Olímpicos de Beijing, fue notificada en agosto de 2016 que la ucraniana Natalia Davidova, tercera en la prueba, fue descalificación y por esta razón recibió la medalla de bronce de la prueba. Hoy se conoció que ganadora de la prueba, la china Chunhong Liu, fue descalificada por caso de dopaje y por esta razón la colombiana Solís subió al segundo puesto de la prueba, alcanzando la medalla de plata en la prueba de los 69kg. Con esta nueva medalla, Colombia tendría en los Juegos Olímpicos de 2008 dos medallas de plata, que fueron de Diego Fernando Salazar y Leidy Solís, y una bronce de Jackeline Rentería.