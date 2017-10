Lewis Hamilton es el nuevo campeón de la Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró una agridulce consagración como campeón del mundo de la Fórmula 1, este domingo sin poder subirse al podio del Gran Premio de México, que fue ganado por el holandés Max Verstappen (Red Bull) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hamilton colecciona un nuevo título de campeón mundial de la categoría reina del automovilismo, tras las conquistas en 2008 (McLaren-Mercedes) y 2014 y 2015 (Mercedes).

HAM: "Wow! A big thank you to everyone who came out to support today" #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/qCmy954fp5

— Formula 1 (@F1) October 29, 2017