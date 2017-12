Liga Águila: una semifinal pareja en busca del título

Foto: Colprensa

Eliminados los dos favoritos para disputar el título de la Liga Águila ( Atlético Nacional, Junior ), la semifinal del torneo colombiano quedó pareja; cualquiera puede llegar a la final y ser el campeón del segundo torneo del año.

Intentaré hacer un análisis de los cuatro equipos que a partir de este miércoles buscarán un cupo en la final para pelear por una estrella más y además por un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

Deportes Tolima: es un equipo sólido que cuenta con un arquero como Joel Silva que da confianza y además es un reconocido ataja penales, que ya en dos oportunidades le ha dado la clasificación al cuadro ‘pijao’.

Su defensa es fuerte, bien manejada por su capitán Fainer Torijano, bien acompañado por Mosquera, su habitual compañero o por Quiñones quien es un buen alternante.

Arboleda y Banguero, sus dos laterales, son grandes sólidos y con buena salida por los costados.

En la mitad cuenta con el combativo Avimilet Rivas, con el complemento de Carlos Renteria. Santiago Montoya es su dosis de clase y buen manejo cuando tienen la pelota y arriba su goleador Ángelo Rodríguez le da la tranquilidad de un hombre con olfato de gol.

Lo mas importante, su técnico Alberto Gamero, quien tomó el mando cuando el barco casi se hundía, lo enderezó con trabajo y sobre todo generó credibilidad ante el grupo. Candidato 1A para mí.

Millonarios: tendrá que apelar a su libreto de ganas. Un técnico que lo dirige con acierto desde las bandas con una zona defensiva que confía e un Cadavid y De los Santos que se conocen de memoria y dos laterales que salen pero que también tienen buena marca.

La mitad de la cancha puede ser su talón de aquiles, no estando Duque quien será sancionado. Toda la tarea la tendrá Domínguez, quien lo hace bien pero acompañado.

A Millonarios le falta un jugador que en la mitad genere fútbol, no tiene un director de orquesta. Silva no lo es, Mosquera es diferente a todos, pero su juventud lo traiciona y Riascos llevado a la posición de volante por la banda es muy atropellado y no tiene la sabiduría para llevar a su equipo con claridad.

Arriba depende de Del Valle. Si está derecho puede funcionar, pero su irregularidad a lo largo del año a pesar de los 10 goles, no termina de dar tranquilidad.

América: a lo largo del año ha venido cambiando de prioridades y pasó de jugar para no descender a hacerlo para meterse entre los grandes.

Hoy tiene a Bejarano que ha hecho del arco su fortín. Parecía no tener la experiencia, pero terminó imponiéndose y hoy es prenda de garantía.

Su defensa ha tenido que echar mano de todo lo que tiene, pero finalmente encontró en Catañeda y Zapata dos gladiadores del área, acompañados por dos laterales como Vélez, el más experimentado, y Angulo con regularidad.

En la mitad tiene montada una zona de seguridad con Blanco y Ayala que se han consolidado; quizás lo que más le ha costado es el fútbol de su segunda línea. Lizarazo es un tiro al aire, puede ser la gran figura o el gran chasco y Arboleda es todo ganas, empuje y a veces le alcanza, pero no lo es todo y arriba el único en quien confían es en Martínez Borja, convertido en el gran ídolo de este América gracias a su tesón, su ascendencia y claro a sus goles.

Santa Fe: el cuadro cardenal fiel a su estilo no pierde su libreto. Ferreo en defensa, se defiende a ultranza y solo depende de una oportunidad para anotar y después defender una ventaja pequeña.

Es un equipo solidario, todos corren, todos marcan, pero el fútbol escasea de la mitad para arriba. Todos sus volantes son parecidos, el único diferente es Omar Pérez, a quien ya su físico no le alcanza para más de 20 minutos, el resto son ganas, empuje y trabajo de semana.

En la delantera no hay mucho. Plata es un jugador impredecible puede desequilibrar a cualquier defensa como pasar a la desesperación. El único que lo puede salvar es Morelo, un goleador de raza que está encontrando el camino y que puede llevar a Santa Fe a la final.

Capítulo aparte para su técnico. Gregorio Pérez es un señor serio respetable y respetado que nunca dice más de lo debido y que es visto como el gran conductor que todo equipo debería tener.

Analizados los cuatro equipos están equilibrados, cualquiera puede llegar a la final y la puede ganar. Es el resultado del trabajo y el haber echado mano cada uno de lo que tiene, así sea poco, pero bien potenciado y sobre todo con técnicos que saben lo que tienen y también lo que les falta.