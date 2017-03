Lista la programación de la primera fecha de la Copa Águila

Foto tomada de la cuenta en twitter @nacionaloficial

La Dimayor confirmó hoy la programación de la primera fecha de la Copa Águila, torneo en el cual participan equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano. Recordemos que los 4 equipos que están sembrados en la siguiente fase son: Santa Fe, Millonarios, Medelllín y Nacional.

Todo esta listo para el inicio de la Copa Águila 2017 que este año, como novedad, le entrega al campeón cupo para la Conmebol Libertadores 2018. Los equipos que esta primera fase están repartidos en ocho grupos que buscarán estar en los dos primeros lugares para clasificar a siguiente fase.

Los juegos más atractivos de esta primera fecha serán lo que disputen: R. Cartagena Vs. Junior, Rionegro Águilas Vs. Envigado F.C., A.Petrolera Ss. Atl. Bucaramanga y Cúcuta Vs. La Equidad, que se jugará en Zipaquira.

El resto de la programación se cumple de la siguiente manera:

Grupo A

8 de marzo

Barranquilla F.C. vs Jaguares

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Bomboná

9 de marzo

R. Cartagena vs. Junior

Hora: 03:00 p.m.

Estadio: Julia Turbay

Grupo B

8 de marzo

Leones F.C. vs Once Caldas

Hora: 03:30 p.m.

Estadio: Ditaires

9 de marzo

Rionegro Águilas vs. Envigado F.C.

Hora: 07:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Grupo C

8 de marzo

A.Petrolera vs. Atl. Bucaramanga

Hora: 07:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

*El encuentro entre Real Santander y Unión Magdalena se encuentra aplazado, debido a que Real Santander debe cumplir su compromiso por la fecha 4 del Torneo Águila y no alcanza el tiempo de descanso establecido en el reglamento.

Grupo D

8 de marzo

Valledupar F.C. vs. U. Popayán

Hora: 03:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

*El partido entre Dep. Pasto y Cortuluá se encuentra aplazado, debido a que el compromiso entre Ind. Medellín y Dep. Pasto, válido para la fecha 9 de la Liga Águila debe adelantarse por la participación del Medellín en la Copa Libertadores.

Grupo E

8 de marzo

Atlético F.C. vs. América de Cali

Hora: 07:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN Sports

Orsomarso vs. Dep. Cali

Hora: 07:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera

Grupo F

8 de marzo

Llaneros F.C. vs. Boyacá Chicó

Hora: 03:30 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana

9 de marzo

Patriotas F.C. vs. Fortaleza C.E.I.F

Hora: 07:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Grupo G

8 de marzo

Bogotá F.C. vs Tigres F.C.

Hora: 02:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Cúcuta Dep. vs. La Equidad

Hora: 03:15 p.m.

Estadio: Los Zipas

Grupo H

8 de marzo

Atl. Huila vs. Dep. Quindío

Hora: 03:15 pm.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

*El partido entre Dep. Pereira y Dep. Tolima se encuentra aplazado, ya que el Deportivo Pereira debe cumplir su compromiso por la fecha 4 del Torneo Águila y no alcanza el tiempo de descanso establecido en el reglamento.