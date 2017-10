Lo hecho por ‘Bolillo’ Gómez, Pinto y Osorio, también colombianos, es un orgullo: Maturana

Fotos: AFP y Colprensa

El profesor Francisco Maturana, uno de los técnicos que llevó a Colombia a dos mundiales de fútbol, expresó en RCN Radio que la clasificación de la selección a la cita mundialista de Rusia, “es lo más parecido a un día de fiesta para mí”.

Dijo que pareciera que cuando a la selección de Colombia le va bien, al país también, y por tanto se mostró contento por el tiquete que alcanzó el equipo al mundial de 2018. (Así narró Antonio Casale la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia)

Maturana destacó lo hecho por Hernán Darío Gómez con Panamá, que logró clasificarla al mundial y Jorge Luis Pinto, que irá con Honduras al repechaje y Juan Carlos Osorio, técnico de México que también la clasificó. (Lea también: Hernán Darío Gómez clasifica a Panamá a su primer Mundial de fútbol)

“Lo de Hernán Gómez, Pinto, Osorio, es un grito de lo que pueden hacer los técnicos colombianos”, agregó.

“Yo estaba tranquilo porque en el fútbol no hay nada hecho, sino que todo por hacer, y Colombia nunca estuvo fuera de los 4 primeros lugares. Y había una dificultad para que Chile fuera el mundial porque debía ganarle a Brasil que no había perdido, por eso el entrenador (José Néstor Pekerman) hizo un buen planteamiento y hay que darle mérito, por hacer un partido desde la seguridad y luego salió a relucir el talento de James Rodríguez con el cual hubo licencia para celebrar”, afirmó el profesor Maturana.

Sostuvo que el seleccionado colombiano puede mejorar para estar a punta para el mundial de Rusia, pero dijo que hay que tener un respeto por el equipo, sobre todo de quienes están por fuera de la selección. (Lea también: ¡Qué ironía! Si Chile no hubiera reclamado los puntos contra Bolivia, estaría en el repechaje)

Confesó que vio el partido “con los mismos nervios y me cuesta más ahora que no estoy ahí, porque cuando uno está en la intensidad y el fragor del juego, esto hace que uno supere esas circunstancias, pero cuando uno está en la casa, con su familia, a veces hasta me desconozco”.

“Carlos Bilardo (técnico argentino) decía que es más difícil una eliminatoria que el campeonato del mundo“, apuntó el profesor Maturana.

Señaló que no solo estuvo pendiente de Colombia sino de otros equipos, como Venezuela, cuyo técnico Rafael Dudamel es amigo personal suyo.