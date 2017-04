“Los 15 minutos más largos de mi vida”, asegura el español Marc Bartra

Foto tomada de la cuenta en instagram @marcbartra

“El dolor, el pánico y la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría… fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida“, escribió este viernes en la red social Instagram Marc Bartra, el defensa español herido en el ataque al autobús del Borusia Dortmund.

En la foto que acompaña el texto, Bartra aparece en la cama del hospital con el brazo derecho completamente vendado. A su lado, su esposa tiene en brazos a su hija.

“Hoy he vuelto a recibir en el hospital la visita que más feliz me hace. Ellas son mi todo, la razón por la que lucho para superar siempre los obstáculos y este ha sido el peor de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo“, señala Bartra al comienzo del texto.

“El dolor, el pánico y la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría… fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida“, continúa el internacional español.

Las tres bombas explosivas, que estallaron el martes hacia las 7:15 p.m. hora loca al paso del autobús del Dortmund tenían una “fuerza explosiva” de 100 metros. Únicamente hirieron a Bartra, que sufrió una fractura en la muñeca. El jugador estará alrededor de un mes de baja.

“El ‘shock’ de estos días va disminuyendo cada vez más y a la vez se suman las ganas de vivir, de luchar, de trabajar, de reír, de llorar, de sentir, de querer, de creer, de jugar, de entrenar, de seguir disfrutando de mi gente, seres queridos, compañeros, de mi pasión, de defender, de oler el césped como hago antes de que empiece el partido y motivarme“, continúa en su larga carta.

“Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto“, añade.

“Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras“, dice Bartra, que agradece el apoyo al equipo médico, a los aficionados, a su club y a los medios.

Este viernes, día festivo en Alemania, continuaba la investigación. Las autoridades trabajan sobre la posibilidad de un atentado islamista, pero sin descartar otras pistas.

El Borussia Dortmund, que perdió 3-2 ante el Mónaco 24 horas después del atentado, recibe el sábado al Eintracht Francfort en la Bundesliga.

Tomado de AFP