Los errores del Real Madrid ante el Levante

El Real Madrid cedió su segundo empate liguero en dos partidos en el Santiago Bernabéu, ante un recién ascendido como el Levante, por su falta de pegada, la rotación masiva sin éxito de Zinedine Zidane, un experimento fallido en la banda izquierda y la improvisación de Gareth Bale como nueve. (Lea también: Real Madrid cambia el chip tras mal momento y se prepara para estreno europeo)

Las claves del empate del Real Madrid ante el Levante fueron:

1. Falta de pegada: fue el principal punto al que señaló Zidane, junto a la ausencia de buen fútbol, para explicar el traspié. Hasta en 40 ocasiones han chutado los jugadores madridistas ante Valencia y Levante, marcando un tanto por cada partido y perdonando numerosas ocasiones. Es donde se acusa la ausencia de Cristiano Ronaldo, en una pérdida de eficacia en el remate que ha provocado que en los dos partidos del Bernabéu el equipo madridista haya tenido que ir siempre a remolque.

2. Rotación masiva de Zidane: es su política y no la va a cambiar el técnico francés pese a los malos resultados. Los partidos internacionales, los largos viajes de algunos de sus jugadores, provocaron que reservase a futbolistas como Casemiro, Luka Modric o Gareth Bale de inicio. Fueron muchos cambios de inicio, que la pasada campaña no se acusaron, pero sobre todo una modificación del dibujo táctico que estaba funcionando, que no le vino bien al Real Madrid. Acabó con un 4-5-1 y solo Bale como nueve.

3. Experimento fallido en la banda izquierda: decidió Zidane juntar en la misma banda a sus dos laterales izquierdos y ni Theo Hernández ni Marcelo firmaron un buen encuentro. Son futbolistas que necesitan espacio para explotar sus virtudes y sus funciones se solaparon. Intercambiaron posiciones continuamente pero la efectividad en las incorporaciones del brasileño se perdió y el Real Madrid perdió uno de los factores por donde suele decantar sus encuentros.

4. Lesión de Benzema y sin nueve en el banquillo: seguro se arrepintió Zidane de la decisión que tomó al diseñar la lista de convocados. Las lesiones son imprevisibles pero ante la ausencia de Cristiano Ronaldo por sanción, parecía obligado tener en el banquillo al nueve que queda en la plantilla, Borja Mayoral. Uno de los pocos jugadores que no fue llamado por su selección y entrenó estas dos semanas en Valdebebas, Benzema, fue el que cayó lesionado y encara un mes de baja por su percance muscular.

5. Improvisación de Bale como 9: no es la demarcación del galés y quedó demostrado en el partido. Necesita metros para explota su velocidad y sorprender con su llegada desde segunda línea para generar peligro con sus disparos. Sin espacio sus cualidades no son la de jugar de espaldas, lanzar desmarques con dos centrales cerca ni asociarse con sus compañeros. Lo intentó como pudo, con remates de cabeza que no encontraron portería y falló la más clara, un mano a mano al borde del descanso que habría cambiado el rumbo del partido.

