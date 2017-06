Manchester United confirma el fichaje del sueco Victor Lindelof

Manchester United confirmó este miércoles el fichaje del defensa central internacional sueco Victor Lindelöf, procedente del Benfica de Lisboa, por una suma de 35 millones de euros y un contrato de cuatro años.

“Estoy contento de poder unirme al Manchester United“, afirmó el jugador de 22 años en el sitio internet del club inglés.

“Pasé excelentes momentos en el Benfica y he aprendido mucho. Pero estoy impaciente por jugar en la Premier League, en Old Trafford y a las órdenes de José Mourinho“, añadió.

An in-depth profile of our new defender: https://t.co/TVyOvSLjNJ #HejVictor pic.twitter.com/A3v7YEqlmJ

— Manchester United (@ManUtd) June 14, 2017