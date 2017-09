Mariana Pajón anuncia que debutará en el ciclismo de pista

Foto suministrada por Miguel Pajón

La bicicrosista colombiana Mariana Pajón habló en el programa En la Jugada de RCN Radio y anunció que piensa incursionar en el ciclismo de pista, empezando con carrera de exhibición, y que además mantiene el seguimiento al anuncio del presidente Juan Manuel Santos por no descuidar el apoyo al deporte de nuestro país.

El programa En La Jugada de RCN Radio tuvo una invitada de honor este viernes, se trató de la bicicrosista Mariana Pajón, doble medallista Olímpica, quien aseguró además que para complementar el entrenamiento de BMX, hará su incursión en la pista acompañando a Martha Bayona, máximo referente de nuestro país en esta disciplina.

“A mi me encanta el velódromo, para los que no saben los bicicrosistas hacemos mucha ruta y he estado en el velódromo muy de la mano con Jhon Jaime, con ‘chispas’, con Juliana, con Martha Bayona, con todos esos velocistas que me han motivado mucho. En estos días he ido mucho al velódromo y estaré haciendo carrera de exhibición y además porque esto me sirve como complemento para el BMX“, aseguró Mariana.

Hablando de la promesa del presidente Juan Manuel Santos para garantizar el apoyo al deporte, Mariana aseguró que la lucha todavía continúa, sobre todo pensando en los niños que hasta ahora están empezando la práctica del deporte y que no tienen como prepararse.

“El recorte del presupuesto a nosotros no nos toca porque en cierta forma nosotros ya tenemos reconocimiento y podemos conseguir apoyo por otro lado, pero qué pasa con esos niños que están soñando, cómo van a salir adelante y darle triunfo al país si no hay proceso“, dijo Mariana Pajón.

“Seguimos internamente sentándonos porque es que yo no lo hago por mí, yo consigo apoyo de la empresa privada, pero ¿qué pasa con esas niños que quieren ser como yo o mejor yo? Incluso yo con dos medallas olímpicas todavía no es fácil en algunos aspectos“, puntualizó la colombiana.

Y es que la preocupación no solo viene del apoyo por parte del Gobierno, sino también de la Federación ya que aunque la práctica del bicicros ha aumentado considerablemente en el país, todavía no se ve reflejada esa ayuda institucional en los deportista que no son élite.

“Es un reto muy grande porque el ciclismo colombiano tiene un potencial muy fuere, el BMX es lo que más le da a la Federación y lo digo porque son muchas válidas nacional y hay muchos niños que se inscriben y es donde hay más presupuesto, pero se necesita más para esos niños que viene de abajo y que quieren ser campeones“, finalizó la bicicrosista colombiana.

Finalmente Mariana Pajón confirmó que la temporada terminará con sus participación primero en la Copa Latinoamericana que se disputará en Lima, luego irá a a un campeonato nacional en Cali y finalmente en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta.