Mariana Pajón ganó medalla de bronce en mundial de BMX

Mariana Pajón / Foto: AFP



En el campeonato mundial de ciclismo BMX la colombiana Mariana Pajón quedó tercera en la categoría élite femenina, realizado en Rock Hill (Estados Unidos).

Pajón fue superada en la final por Alise Post (Estados Unidos) que se llevó la medalla de oro al culminar la ronda final con un tiempo de 33.235 segundos.

“La verdad me sentí muy bien. Me pegué una enredada horrible, todo el día estuve luchando mucho desde el primer quiebre hasta el último del partidor porque ahí se sentía una diferencia. (…) La recuperada fue muy buena, ya no me daba tiempo (para ganar) la pista es muy corta”, dijo Pajón a ESPN.

Por otra parte, en la categoría masculina los colombianos Carlos Alberto Ramírez y Carlos Mario Oquendo se quedaron en cuartos de final del certamen.

Ramírez chocó en una curva con el también cafetero Miguel Calixto, mientras que Oquendo llegó quinto en su carrera.

Con esto, Colombia cierra el Mundial de Rock Hill con un saldo de 12 preseas (todas las edades), con 2 oros, 5 platas y 5 bronces.