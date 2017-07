Mark Cavendish se muestra poco optimista pese a no sufrir fractura

Foto tomada de AFP

El británico Mark Cavendish, que cayó al suelo tras un codazo de Peter Sagan en la llegada de la cuarta etapa del Tour, por lo que el eslovaco fue expulsado, afirmó “no ser muy optimista” sobre su capacidad para continuar en el Tour de Francia.

“En términos de dolor, ya me he lesionado dos veces en el hombro antes y es más doloroso ahora. Eso me hace no ser muy optimista, pero no soy médico“, indicó ‘Cav’, el ciclista en activo que ha ganado el mayor número de etapas del Tour (30), al salir del camión donde se hizo las pruebas de radiología.

El médico de su equipo Dimension Data, Adrian Rotunno, aseguró que las primeras radiologías no revelaban “ni dislocación ni fractura”.

“Aparte de algunos hematomas, está bien” pero “necesitamos hacer otras pruebas para excluir otras lesiones menos visibles” para estar en medida de saber “si puede continuar” en el Tour, añadió, antes de acudir al hospital con el ciclista.

Interrogado por el gesto de Sagan y su descalificación, Cavendish afirmó estar “un poco molesto por el codazo” del eslovaco, aunque le agradeció haber “venido inmediatamente” a verlo tras la llegada.

“Tengo una buena relación con Peter” y “quiero hablar de ello con él“, añadió.

Según las imágenes, Mark Cavendish intentó pasar por la derecha de Sagan, antes de ser empujado contra la barrera por el campeón del mundo.

En el suelo, el británico provocó la caída de otros dos ciclistas, uno de ellos atropellando a su paso al británico.



