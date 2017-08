Marlos Moreno reforzará el ataque del Girona español

El Girona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para que el delantero colombiano Marlos Moreno juegue la temporada que viene como cedido en el equipo catalán, según informó el club recién ascendido a la Primera División del fútbol español.

El delantero, nacido en Medellín (Colombia) hace veinte años, llegó a Europa en el verano de 2016, justo después de proclamarse campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Nacional, el equipo en el que empezó a jugar a los catorce años.

Sus buenas actuaciones con el conjunto colombiano despertaron la atención del Manchester City, que lo fichó y lo cedió al Deportivo de La Coruña.

Marlos Moreno, que es internacional con la selección de Colombia, es la cuarta cesión procedente del Manchester City que el Girona ha anunciado en las últimas horas, tras las incorporaciones de Pablo Maffeo, Aleix García y Douglas Luiz.

Marlos Moreno will spend the 2017/18 season on loan @GironaFC – good luck on your new La Liga adventure!

— Manchester City (@ManCity) August 1, 2017