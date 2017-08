Si me hubiese retirado en el Tour de Francia me sentiría un perdedor: Nairo Quintana

Nairo Quintana / AFP

Nairo Quintana aseguró que si se hubiera retirado del Tour de Francia se sentiría como un perdedor, al tiempo que destacó que de todos modos tuvo un aprendizaje que le servirá para futuras competencias.

“En una ocasión pensaba y alguno me decía, no pues retírate y finalmente si te retiras nadie te ganó, vienes el otro año pero no te ganó nadie. Claro, no me gana nadie (…) pero me voy como un perdedor”, afirmó Quintana.

El pedalista señaló que tanto los corredores, como los auxiliares, los directores y el jefe del equipo Movistar aprendieron mucho en este Tour y eso les servirá para las competencias que disputarán el año entrante.

“Una vez dije cuando se cansan las piernas se pedalea con el corazón. En esta ocasión nos ha tocado hacerlo y hemos sufrido mucho pero hemos aprendido más”, manifestó Quintana.

Por otra parte, dijo estar “tranquilo” porque se preparó y trabajó de la mejor manera para encarar la ronda gala de la que fue campeón por cuarta vez el británico Chris Froome.

“Hice las cosas bien hasta donde pude y terminé bien, no como esperábamos todos, ni como queríamos, pero con la frente en alto”, agregó el colombiano.

En ese sentido, destacó que no haber sido protagonista del Tour de Francia pero sí luchar por mantener un puesto entre los veinte primeros fue “una guerra”.

“Cuando vas primero o segundo tienes que codearte con los líderes, con cierto nivel de respeto, pero cuando vas del quinto lugar para atrás vas peleando con el que lleva la posición 20 es una guerra”, añadió.

Asimismo, agradeció el apoyo de sus fanáticos, que consideró fue lo que lo ayudó a no rendirse y a salir adelante en la carrera francesa en la que terminó en la casilla 12.

Por EFE.