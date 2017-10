Menos del 10% de los hinchas de Millonarios cumplieron el proceso de carnetización

Foto Colprensa - Juan Páez

Este fin de semana se cumplió la última jornada para que los hinchas de Millonarios completaran el proceso de enrolamiento, dispuesto por la Dimayor, que será necesario para ingresar a los estadios del país desde la próxima fase del campeonato local. La sorpresa es que solo lograron cumplir 4.545 hinchas.

Con largas filas, pero con más puntos de atención, se cumplió la última fecha estipulada por la Dimayor para que los aficionados al club Millonarios completaran con el proceso de enrolamiento o carnetización para poder ingresar al estadio el Campín.

Muchos de los aficionados, que dejaron pasar el tiempo, aseguraron que en un principio no estaban seguros del proceso porque no tienen claro a dónde irá el dinero que se está recaudando y además no están seguros que un carnet pueda erradicar la violencia en el fútbol.

“Todos estamos muy a la expectativa de saber de qué se trata este proceso, hacia dónde va, quien recauda el dinero y que beneficios trae para lo que nos carnetizamos. Digamos que como es un requisito lo estamos haciendo todos pero hay muchas dudas”, aseguró Alejandra. (Lea también: Solo cinco de los técnicos del fútbol colombiano que comenzaron el año aún continúan)

Igualmente estuvieron los que reconocen que se dejaron coger la tarde y hasta último momento se pusieron las pilas para completar este proceso, que recordemos será fundamental para ingresar al estadio de su ciudad. Pero al objetivo principal de erradicar la violencia de los escenarios deportivos, esto respondieron los aficionados con respecto a la carnetización.

“Si sirve o no para erradicar la violencia del fútbol yo creo que es eso es más un problema de cultura nuestra, acá el problema está en que la cultura debe aumentar y no buscar que nos carneticen o no nos carneticen, ya que hay que pensar en lo que ocurre fuera de los estadios”, dijo a RCN Radio Antony Rocha.

Aunque muchos piensan que este proceso si servirá para poder eliminar la violencia, algunos hinchas aseguraron que una de las principales dificultades que encontraron en distintas oportunidades para enrolarse, fue la falta de logística y los horarios para realizar el proceso.

“Donde hemos encontrado dificultades los hinchas que hemos vendió tratando de hacer el proceso de enrolamiento es que digamos no se ha controlado la logística y no se han podido resolver algunas dudas que tiene los hinchas”, explicó Edixon Ruiz.

La pregunta ahora es: ¿Habrá nuevas fechas para completar el proceso? En información todavía por confirmar la máxima institución del fútbol colombiano aseguró que entregará en los próximos días nuevos puntos (tras la petición de varios hinchas) para que la mayor cantidad de aficionados embajadores pueda adquirir su carnet.