Messi pone fin al suspenso en Barcelona firmando su contrato hasta 2021

El astro argentino del FC Barcelona, Leo Messi, firmó este sábado su renovación con el FC Barcelona, que le vinculará con el club catalán hasta 2021, poniendo así fin a meses de suspense sobre su futuro.

“El FC Barcelona y el jugador Lionel Messi han firmado un nuevo contrato hasta el 30 de junio 2021. La cláusula de rescisión queda fijada en 700 millones de euros. De esta manera, el ‘crack’ argentino, de 30 años, finalizaría su contrato después de 17 temporadas en el primer equipo“, escribió el Barça en un comunicado.

La foto del ‘crack’ argentino firmando su renovación, permite culminar un proceso que comenzó en julio pasado cuando el Barcelona anunció la renovación de Messi hasta 2021.

Poco después empezaron a surgir informaciones de prensa que señalaban que el delantero argentino, que el viernes recibió su cuarta Bota de Oro, aún no había rubricado el nuevo contrato a unos meses de que en enero próximo hubiese podido quedar libre de negociar con otros clubes.

He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

