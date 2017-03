México vence 2-0 a Costa Rica en hexagonal de la Concacaf rumbo a Rusia-2018

Mexico's Nestor Araujo (L) tries to control the ball followed by Costa Rica's Joel Campbell during their 2018 FIFA World Cup qualifier football match in Mexico City on March 24, 2017. / AFP PHOTO / YURI CORTEZ

En una noche histórica para Javier ‘Chicharito’ Hernández, México venció 2-0 a Costa Rica en el Estadio Azteca, el viernes en partido de la tercera jornada del hexagonal final del clasificatorio de la Concacac para la Copa del Mundo de Rusia-2018. Hernández, al minuto 7, hizo el primer gol del partido y empató a Jared Borgetti como máximo anotador del Tri con 46 goles; Néstor Araujo completó la obra azteca al 45. Con su segundo triunfo en el hexagonal, el equipo mexicano quedó como líder con siete puntos y el martes irá a Trinidad y Tobago en la cuarta jornada. La escuadra costarricense recibió sus primeros goles en contra en esta etapa de la eliminatoria y fue desplazado del primer lugar al quedarse con seis unidades; el martes tendrá otra salida, ahora contra Honduras. Por: AFP