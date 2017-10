Milan y Adidas deciden romper su contrato de patrocinio

El Milan y Adidas decidieron de común acuerdo poner fin al contrato de patrocinio que les unía desde hace cerca de 20 años, anunció este martes el club italiano.

“El Milan y Adidas decidieron conjuntamente poner fin de manera anticipada, desde el final de la temporada 2017/2018, al contrato de patrocinio que los ligaba“, indicó el club en un comunicado.

Adidas es el proveedor de ropa deportiva del club desde 1998. Ambas entidades habían llegado a un acuerdo para renovar su vínculo en 2013 por diez años, por un montante de 200 millones de euros (235 millones de dólares).

#ACMilan has mutually agreed with @adidasfootball to prematurely terminate their technical sponsorship deal.https://t.co/evEgkdAyPT

— AC Milan (@acmilan) October 24, 2017