Millonarios y Pasto ganaron en la primera jornada de la fecha 17 de la Liga Águila

Foto: colprensa

En la primera jornada de la fecha 17 de la Liga Águila Millonarios le ganó a Cortuluá en el Campín y Pasto superó a Huila en condición de visitante acercándose a la clasificación a siguiente ronda de la Liga Águila. Envigado y Once Caldas empataron sin goles

En el primer tiempo del juego de Millonarios, el arquero del Cortuluá Germán Caffa fue la figura al sacar 2 pelotas claras de gol a Ayron del Valle a los minutos 13 y 26, que prácticamente se las encontró cuando tenían destino de gol.

El equipo de Jaime de la Pava tuvo una llegada al arco de Vikonis con un remate de Chica que pasó cerca del ángulo derecho del arco de Millonarios. Los ‘embajadores’ insistieron pero no encontraron el gol en esta mitad.

En el segundo tiempo las opciones más claras siguieron siendo para Millonarios, pero los locales ya no eran tan claros llegando al arco de Caffa, que las pelotas que tuvo las controló sin problema.

El primer gol del equipo capitalino llegó tras un remate de Henry Rojas que pegó en un jugador visitante y se metió en el arco de Caffa para el 1-0. El club ‘embajador’ siguió de largo con un gol de Arango con pierna derecha al minuto 79, tras una jugada por el sector izquierdo para el 2-0.

El descuento en el marcador llegó con un gol de Feiver Mercado al minuto 87 del juego para el 2-1 final del partido y los tres puntos para Millonarios que llega 26 unidades en la tabla de clasificación.

Más temprano jugaron Envigado y Once Caldas que no se hicieron daño y empataron sin goles en la cancha de los ‘naranja’, en donde además no hubo grandes opciones de gol para ninguno de los equipos.

En el primer juego de la jornada, Pasto en condición de visitante le gano a Atlético Huila con un solitario gol de Cristian Rivera al minuto 40 de la primera parte. Con esta victoria el equipo del sur del país llego a 29 puntos en la tabla y se acerca a la clasificación a siguiente ronda del torneo.