Mónaco derrotó al Burdeos pese a la baja de Falcao

Monaco's Brazilian defender Fabinho (2nd-R) celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League round of 16 football match between Monaco and Manchester City at the Stade Louis II in Monaco on March 15, 2017. / AFP PHOTO / Pascal GUYOT

El Mónaco, segundo clasificado, siguió el ritmo del líder París Saint-Germain gracias a su victoria por 2 a 0 en Burdeos (8º), este sábado en la 11ª jornada de la Ligue 1 francesa, pese a la ausencia de su atacante estrella, Radamel Falcao, baja por problemas en un muslo. El equipo del Principado no tuvo que echar de menos al ‘Tigre’, máximo anotador en esta liga con 13 dianas, ya que venció con dianas de Baldé Keita (minuto 57), que recibió en el área un pase de cabeza de Joao Moutinho antes de acomodarse un disparo, y Thomas Lemar (65), con un tiro por bajo tras buscar el hueco entre tres defensores rivales. Gracias a estos tres puntos, el Mónaco suma 25 y se mantiene a cuatro del París Saint-Germain, que el viernes había vencido 3-0 al Niza y se había distanciado provisionalmente con 9 más. 👏👏👏 #MERCI 👏👏👏 pic.twitter.com/2toxFl1ojG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 28, 2017 Las diferencias entre los dos favoritos al título permanecen por lo tanto sin cambios antes de una nueva semana de Liga de Campeones. En ella, el PSG buscará el pasaje a octavos en casa contra el Anderlecht, con la tranquilidad de haber ganado los tres partidos anteriores, mientras que el Mónaco está en una situación más complicada, como colista del grupo G tras sumar apenas un punto de nueve posibles, con lo que visitará al Besiktas (líder con pleno de 9 puntos) con la obligación de ganar. Este sábado se disputaron otros cinco partidos en la liga francesa, entre los que destacó la derrota del Nantes (3º), por 1-0 en el campo del Dijon (14º). El Nantes, entrenado por el Claudio Ranieri, ya fue eliminado el miércoles por el ‘segunda’ Tours en la Copa de la Liga. Este revés pone en peligro su lugar en el podio y le deja ahora relegado a cinco puntos del segundo puesto del Mónaco. Para el domingo quedarán tres partidos, entre ellos el del Lyon (4º) ante el colista Metz, que este sábado anunció a Frédéric Hantz como su nuevo entrenador, y el del Lille (19º) de Marcelo Bielsa frente al Marsella (5º).



Tomado de AFP