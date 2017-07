Morata firmó por cinco años como nuevo jugador del Chelsea

El atacante español Álvaro Morata, hasta ahora en el Real Madrid, completó su fichaje por el Chelsea, este viernes tras superar el reconocimiento médico y firmar por cinco temporadas, anunció el club de Stamford Bridge en un comunicado.

Morata había llegado a Londres el jueves. Un día antes, Real Madrid y Chelsea habían anunciado oficialmente su acuerdo para el traspaso del jugador, estimado por la prensa en unos 80 millones de euros.

“Estoy muy feliz por estar aquí. Siento una emoción increíble por ser parte de este gran club. Estoy deseando trabajar duro, marcar muchos goles y ganar el máximo número posible de trofeos“, afirmó Morata, citado en el comunicado.

En el mismo texto, uno de los directivos de la entidad, el nigeriano Michael Emenalo, también celebró la contratación de Morata.

“Estamos felices por completar el fichaje de Álvaro y le damos la bienvenida al club. Creemos que puede tener una gran influencia para el Chelsea y estamos deseando verle en acción. Álvaro ha demostrado su clase al más alto nivel y su calidad será un gran aporte para Antonio (Conte, el entrenador) y para el plantel“, afirmó.

Morata viajará ahora a Asia, donde se encuentra el equipo de gira de pretemporada. El delantero había estado en los últimos días en Estados Unidos, donde se encontraba concentrado el Real Madrid, también preparando el nuevo curso.

A message from the new boy, @AlvaroMorata…#WelcomeMorata pic.twitter.com/zcNI9CGC1h

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2017