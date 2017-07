Tengo mucha confianza en Rigoberto Urán para mañana: exciclista Álvaro Mejía

Foto AFP

En diálogo con RCN Radio el exciclista Álvaro Mejía habló de lo que fue el Tour de Francia para Nairo Quintana y su falta de recuperación física, además de la sorpresa que dio el antioqueño Rigoberto Urán, que tiene casi que asegurado el podio en la carrera.

Álvaro Mejía, que logró la cuarta casilla en el Tour de Francia de 1993, aseguró para RCN Radio que tiene mucho confianza con Rigoberto Urán para la contra de la carrera francesa, asegurando que puede pelear el título de la competencia.

“Yo pienso que es excelente lo que estamos viendo en Urán, él a demostrado ser un corredor muy inteligente en las carreras por etapas, las de menos de un día y ha caminado con cierta regularidad en la carrera con etapas, pero no habíamos visto a un Rigo tan regular, tan batallador, en una carrera tan importante como el Tour de Francia”, dijo el exciclista colombiano.

Igualmente el exciclista dijo que para el caso de Nairo Quintana, el Movistar Team deberá hacer una revisión física del corredor nacional, ya que según él, Quintana no se está recuperando al 100% y por eso no rindió en este Tour.

“Lo que si he notado con Nairo es que a él después de correr una competencia grande y a un mes de tener otra, en la cual generalmente se hace unos días de recuperación activos con unos trabajos que no superan el 50 %, es muy complejo volver a cuadrarle el organismo para ese tiempo y por eso no está rindiendo“, explicó Mejía.