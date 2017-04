Nadal y Murray se meten en octavos de final del torneo de Barcelona

Andy Murray / Foto AFP

Rafa Nadal venció este miércoles al brasileño Rogerio Dutra Silva para meterse en octavos de final del torneo de Barcelona, donde también estará Andy Murray tras la retirada del australiano Bernard Tomic.

El español, vigente campeón del torneo, necesitó una hora y cuarto para deshacerse de Dutra Silva por 6-1 y 6-2 en la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona, que ha sido rebautizada con el nombre de Rafa Nadal por decisión de sus socios.

“Que la pista central lleve mi nombre es una distinción muy bonita”, dijo Nadal, tras recibir al término de su partido una placa que certifica el nuevo nombre de la pista.

Tras imponerse sin paliativos en el primer set, Nadal comenzó más dubitativo en la segunda manga cediendo su saque para ponerse 2-0 abajo.

“El partido estaba más o menos controlado. Pero he tenido un par de puntos en los que he fallado porque me la he jugado. Tal vez era el momento de ser un poco más conservador. Justo después me ha hecho el break, pero he podido hacer el break de vuelta”, dijo Nadal a la televisión pública española tras el partido.

El tenista español, flamante ganador del Torneo de Montecarlo, reaccionó y rompió el servicio del brasileño para ponerse 2-2.

A partir de ahí el manacorí, bien plantado desde el fondo de la pista, volvió a tomar el control del partido hasta imponerse en un día que se ha visto marcado por la lluvia que obligó a retrasar el inicio de la jornada.

“La pista hoy ha estado complicada”, consideró el tenista español, que en los octavos de final se medirá al sudafricano Kevin Anderson en la búsqueda de su décimo torneo barcelonés.

Murray adelante sin jugar

También estará en octavos el número uno del mundo, el británico Andy Murray, que se clasificó sin siquiera tener que jugar por la retirada de su rival, Bernard Tomic por unos problemas de espaldas.

El tenista australiano “se retiró por lesión en la zona lumbar”, informó la organización del evento.

Tomic se había metido en la segunda ronda el martes sufriendo para imponerse al alemán Dustin Brown en tres sets; 7-5, 4-6 y 6-2.

Murray, que aceptó a última hora la invitación del torneo después de su caída en octavos de Montecarlo, se enfrentará en la siguiente ronda al español Feliciano López, que se impuso este miércoles 6-2, 6-2 a su compatriota Albert Montañés.

López necesitó sólo necesitó una hora para deshacerse de Montañés, que con este partido colgó la raqueta tras 18 años en activo en el tenis profesional.

“Ha sido una sensación rara”, dijo tras el encuentro Montañés, añadiendo que necesitará unos días para asimilar su adiós.

“Son muchos años de sacrificio. Mucho tiempo jugando, estando fuera de casa, ganando y perdiendo, pero el tenis me lo ha dado todo”, afirmó.

Los españoles Albert Ramos, Roberto Bautista y el argentino Horacio Zeballos siguen adelante en la prueba barcelonesa, mientras que el uruguayo Pablo Cuevas, cabeza de serie número 11, perdió sorprendentemente ante el ruso Karen Khachanov, por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5).

También se metió en octavos el coreano Hyeon Chung, que sorprendió al alemán Philipp Kohlschreiber, 6-3 y 6-4, para enfrentarse en la siguiente ronda al también germano Alexander Zverev.

Tomado de AFP