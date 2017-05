Nadal pasa a cuartos de Roma sin sufrir, Del Potro se cita con Djokovic

Foto tomada de AFP

El tenista español Rafael Nadal se clasificó sin dificultades este jueves para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, al tiempo que el argentino Juan Martín del Potro se citará en esa instancia con el serbio Novak Djokovic.

Nadal, 4º jugador mundial y candidato a un séptimo triunfo en Roma, derrotó al estadounidense Jack Sock por 6-3 y 6-4 en apenas una hora y 20 minutos de juego.

El mallorquín se enfrentará el viernes por un puesto en las semifinales ante el austriaco Dominic Thiem, que se impuso dificilmente al estadounidense Sam Querrey 3-6, 6-3 y 7-6 (9/7).

El español, que sigue invicto en la temporada de tierra batida, ya derrotó al austriaco en dos recientes finales en arcilla: Barcelona (por 6-4 y 6-1) y en Madrid, por 7-6 (10/8) y 6-4.

Por su parte, el argentino Juan Martín del Potro se clasificó tras vencer al japonés Kei Nihikori y se enfrentará en cuartos al serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo.

Frente a uno de los mejores tenistas del circuito en arcilla, Del Potro completó un gran partido y se impuso en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-3.

“Mi juego está mejorando en esta superficie, lo que es muy importante para mi confianza. Creo que no estoy lejos de mi mejor nivel. Estoy feliz por ello”, se felicitó Del Potro tras el partido.

El argentino se mostró también agradecido con el público romano. “Fue increíble. Fue como una partido de fútbol para mí. Disfruté mucho con el público. Mis sensaciones son las mejores cuando entro en la cancha y el público me apoya”.

En cuartos, el tandilense se medirá a Djokovic, exnúmero uno mundial y que busca su quinto título en Roma.

El serbio derrotó al español Roberto Bautista (número 20 del ránking ATP) por 6-4 y 6-4.

“Creo que mo partido de hoy fue uno de los mejores que he jugado en tierra esta temporada”, declaró Djokovic.

A poco más de una semana de la gran cita en tierra batida, Roland Garros, el serbio, que defenderá el título logrado el año pasado, parece una de las principales amenazas para el gran favorito en París, el español Rafael Nadal, que buscará su décima corona en la arcilla parisina.

(Su mejor estado de forma) “Está llegando en el momento idóneo. Nos acercamos a Roland Garros. Todos los jugadores están buscando aumentar su nivel de juego para París”, añadió el serbio.

No obstente, no todos los favoritos al título en París parecen estar consiguiéndolo. El suizo Stan Wawrinka (N.3), ganador en Roland Garros en 2015, que no parece en un gran estado de forma y que este jueves cayó derrotado ante el estadounidense John Isner por 7-9 (7/1) y 6-4.

En otros partidos de la jornada, el canadiense Milos Raonic, sexto jugador del mundo, y el alemán Alexander Zverev, decimoséptimo del ránking ATP y una de las grandes promesas del circuito, se enfrentarán en cuartos de final del torneo de Roma, tras ganar este jueves en sus partidos de la tercera ronda.

Raonic se impuso fácilmente al checo Tomas Berdych (13º) por 6-3 y 6-2, mientras que Alexander Zverev derrotó también con autoridad al italiano Fabio Fognini (29º) por un doble 6-3. Fognini había sido el verdugo del número 1 mundial, Andy Murray, el martes en la segunda ronda.

Por su parte, el croata Marin Cilic, octavo del mundo, eliminó al belga David Goffin, décimo y uno de los mejores especialistas en arcilla, con un 6-3 y 6-4.

Tomado de AFP