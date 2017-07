Nairo Quintana aseguró que las fuerzas se le están acabando

Foto tomada de AFP

El colombiano Nairo Quintana, que sufrió este domingo en la novena etapa un duro golpe a sus aspiraciones de ganar este Tour de Francia, admitió que le faltaron fuerzas, aunque no se da por vencido completamente.

Quintana perdió 1 minutos y 15 segundos con respecto al ganador de la etapa, su compatriota Rigoberto Urán, y con respecto al británico Chris Froome, líder de la general y que ya saca 2 minutos y 13 segundos a la estrella del Movistar, que bajó al octavo puesto.

“Hemos cedido más tiempo, las fuerzas comienzan a reducirse después de haber hecho una apuesta como la que hemos hecho este año (correr Giro y Tour). Nos han faltado fuerzas este año. Hemos luchado hasta donde hemos podido. Vamos a seguir rodando en este Tour, a ver cómo nos vamos sintiendo”, afirmó Quintana.

El dos veces subcampeón del Tour (2013, 2015) y una vez tercero (2016), que tiene la ‘Grande Boucle’ como su principal asignatura pendiente, se alegró al menos de haberse librado de una caída importante, en una jornada en la que hubo varios abandonos por ese motivo, especialmente el del australiano Richie Porte, que fue evacuado en ambulancia.

“Afortunadamente pude librarme de una caída muy complicada, no sé ni cómo la he librado. Me quedo muy contento, podría haber sido peor y haberme ido para casa. Podemos seguir rodando, pero las fuerzas no son las mejores”, admitió.

“Somos seres humanos”

Quintana ve alejarse un poco el sueño del Tour, aunque todavía se resiste a despedirse de él.

“Vamos a seguir rodando. Queda más Tour, vamos a ver cómo siguen las piernas, con tranquilidad. Somos seres humanos y algunas veces hay más fuerzas, otras pocas. Hay que saber pasar los momentos difíciles. Poco a poco vamos a ir pasándolos y ver qué podemos ir inventando”, aseguró.

“No es fácil, pero hemos luchado lo que más podíamos, con mucha tensión por las caídas, que son muy complicadas. No nos gustaría una de esas caídas”, insistió.

Su decepción de este domingo contrastaba con la de su compatriota Rigoberto Urán, que consiguió su primera victoria de etapa en un Tour de Francia y que tras su éxito fue preguntado por el mal día de Quintana.

“Nairo es un gran corredor, excelente escalador y tiene gran experiencia”, señaló Urán, sin descartarlo para la lucha por el triunfo final.

En la clasificación general, ahora es Urán el mejor colombiano, al colocarse cuarto, a 55 segundos de Chris Froome (Sky), que salió reforzado de Chambery, antes de que el Tour disfrute el lunes de su primer día de descanso.



Tomado de AFP