Nairo Quintana gana etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Movistar's Colombian cyclist Nairo Quintana looks on as he trains with teammates before the start of the first stage of the 68st edition of "Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana" (Valencian Community Tour), a 37,9km time trial in Orihuela on February 1, 2017. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN

El ciclista boyacense Nairo Quintana ganó una de las principales etapas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana que se disputa en España y por ahora se convierte en el lìder del importante torneo internacional. Quintana, quien cumple hoy 27 años de edad, se impuso en la etapa 4 de la Vuelta tras un recorrido de màs de 100 kilómetros en un terreno bastante complejo en el que el boyacense se ha convertido en uno de los mejores del mundo. El campeón de la Vuelta a España no dudó en tirar en el comienzo de las primeras rampas del puerto de Mas de la Costa, de primera categoría y con rampas de 23 por ciento. Nadie fue capaz de aguantar el ritmo de Quintana que consiguió parar el crono en la meta con una tiempo de 5:02:19 horas, logrando una ventaja suficiente con sus rivales que le aupó al primer puesto de la clasificación.