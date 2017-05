Nairo Quintana ve difícil mantener la ‘maglia rosa’ tras la contrarreloj

Foto tomada de AFP

El ciclista colombiano Nairo Quintana, líder de la clasificación general del Giro de Italia desde su victoria en la novena etapa el domingo, afirmó este lunes que ve “difícil” poder mantener la primera posición hoy en la contrarreloj en la región de Umbria.

Quintana afronta esa 10ª etapa y el recorrido cronometrado de 39,8 kilómetros con 28 segundos de ventaja en la general sobre el segundo, el francés Thibaut Pinot, y con 30 segundos de margen sobre el tercero, el holandés Tom Dumoulin.

“Por naturaleza física, debería ceder algo de tiempo mañana. Hablamos de un Dumoulin especialista o del mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo, aunque espero no perder demasiado tiempo respecto a ellos y esperar a que llegue mi terreno”, afirmó en la segunda jornada de descanso en este Giro, en alusión a su fuerza en la montaña.

“Me gustaría conservar la maglia rosa, pero sabemos que será difícil. No me atrevería a decir con cuántos minutos o segundos de pérdida estaría satisfecho. Tendremos que esperar a mañana para resolver esa intriga“, afirmó el corredor del Movistar.

Quintana adoptó una posición de cautela en este día de pausa en Foligno, sin querer adelantar cuál será su estrategia después de la crono, cuando el Giro entrará en su fase decisiva.

“Vamos a ver cómo salen las cosas (en la contrarreloj) y en función de cómo salgamos buscaremos puntos favorables en las próximas jornadas, para intentar imponernos a nuestros rivales. No puedo comentar nuestra estrategia a partir de la crono, pues los rivales nos la pueden escuchar, pero sí tengo claro que debemos buscar el terreno que nos conviene y seguir trabajando como lo venimos haciendo todos estos días“, afirmó.

Aviso sobre Nibali

Junto a Pinot y Dumoulin, Quintana recordó que el italiano Vincenzo Nibali, quinto en la general a 1 minuto y 10 segundos, también es un rival a tener muy en cuenta.

“A Nibali no lo podemos descuidar nunca, es un corredor muy luchador, que en cualquier momento se puede mover y tenemos que estar atentos. Además, ayer realmente no perdió tanto tiempo. Por otro lado está Pinot, que es fuerte en subida y también contra el crono, como siempre he dicho, y Dumoulin, que la verdad que ayer hizo una excelente subida. No es que sorprendiera, porque ya ha rendido a gran nivel en montaña en situaciones anteriores, pero sí lo hizo mejor de lo que pensaba. Subió a ritmo y lo hizo realmente bien“, analizó.

Quintana envió también un mensaje de total confianza en su equipo.

“Por fortuna, está yendo todo bien desde el inicio del año, el equipo aquí en el Giro también está haciendo un trabajo excelente y eso a uno le llena de orgullo“, aplaudió.

Quintana, que el pasado año ganó la Vuelta a España, ya sabe lo que es conquistar el Giro de Italia, un logro que consiguió en la edición de 2014.

El Tour de Francia es su gran asignatura pendiente, después de haber subido tres veces al podio, pero nunca a lo más alto (segundo en 2013 y 2015, tercero en 2016).



