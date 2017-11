Néstor Otero no es más el técnico del descendido Cortuluá

Entrenador Néstor Otero / Foto página oficial del club

Este martes la junta directiva del Cortuluá confirmó que el cuerpo técnico encabezado por el profesor Néstor Otero no estará más al frente del equipo, luego que este perdiera la categoría y el próximo año deba jugar en la B de Colombia.

Néstor Otero no va más, hoy la junta directiva del Cortuluá anunció en sus redes sociales que el técnico no estará más al frente del club y que por ahora no se tiene confirmado su reemplazo, aunque en los próximos días se hará oficial

El cuerpo técnico que estaba conformado por William Conde, Jorge Gómez, Diego Gómez y Leonardo Gutiérrez se irán del equipo luego que perdiera la categoría y en el 2018 deban buscar volver a subir a la A.

Este es el comunicado del club: