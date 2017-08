Neymar firma un contrato de cinco años con el París SG

El delantero brasileño Neymar se comprometió “por cinco temporadas con el PSG”, anunció este jueves por la tarde por medio de un comunicado el club francés, que realizó el traspaso más caro de la historia del fútbol.

El astro había rescindido poco antes su contrato con el FC Barcelona con el pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Neymar será presentado al público a partir de las 1:45 p.m. hora local del sábado, antes del primer partido en Ligue 1 del club de la capital francesa, en casa ante el recién ascendido Amiens.

“Soy muy feliz por unirme al Paris Saint-Germain. Desde mi llegada a Europa, este club se convirtió en uno de los más competitivos y ambiciosos. El reto más grande, el que me ha motivado para unirme a mis nuevos compañeros, es ayudar al club a ganar los títulos con los que sueñan los seguidores. La ambición del PSG me sedujo, tanto como la energía y la pasión que desprende”, declaró el jugador en un comunicado.

“Llevo cuatro años en Europa y estoy listo para afrontar el desafío. Desde hoy haré todo lo posible para ayudar a mi equipo a ganar, a abrir nuevos horizontes y a llenar de felicidad a sus millones de seguidores por el mundo entero”, añadió.

“Recibimos a Neymar con una inmensa alegría y mucho orgullo”, se congratuló el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi. “Neymar Jr es hoy en día uno de los mejores del mundo. Su profunda cultura del triunfo, su fuerte carácter y su liderazgo le convierten en un gran jugador. Nos aportará una energía muy positiva“, añadió.

