No creo que América vaya a jugar bien, pero tiene que ganar: Freddy Rincón

Foto: Colprensa

Esta noche América de Cali se disputa frente a Patriotas la vida, de ganarle saldría de la zona directa de descenso, pero no dejaría de peligrar su permanencia en la Primera División ya que hay 4 equipos que siguen en la pelea a falta de solo cuatro fechas por terminar el ‘todos contra todos’. (Lea también: Patriotas, otra vez verdugo del América que peligra con descender a la B)

Pero no es tan fácil y el panorama para el América es sombrío, así lo considera Freddy Rincón, exjugador e ídolo de América de Cali y quien fue campeón con el equipo. “No creo que América de Cali vaya a jugar bien, pero tiene que ganar y para eso debe jugar con las uñas, hoy tiene que ganar como sea. No se le permite otra cosa“.

En entrevista que concedió al Programa En La Jugada de RCN Radio, dijo que el partido de hoy ante Patriotas es complicado porque tiene que ganar obligatoriamente. “Si América fuera América (el partido) no sería tan complicado, pero entonces ahora ese partido se volvió una final del fútbol colombiano porque tiene que ganar”.

Según el histórico jugador del América, desde que el equipo subió a la Primera División luego de permanecer cinco años en la B no se reforzó como debía y por eso ahora está pagando las consecuencias. (Lea también: América y la pesadilla de volver a la B).

“América comenzó mal y las cosas que comienzan mal terminan mal. América subió a la A, no siendo consciente que subió apretado sino como si hubiera ganado el campeonato del mundo. No reforzaron ese equipo sino que lo dejaron como equipo pequeño y ahora lo está pagando“, señaló.

Frente a la salida de Hernán Torres de la dirección del equipo, asegura que se demoraron en tomar la decisión. “Ya había un desgaste, en esa demora hubo una serie de resultados y el único perjudicado es América”.

Y nuevamente se refirió a la inexperiencia de los jugadores que integran actualmente el equipo y dijo que no entiende cuales son los criterios para contratar jugadores en el América si “contrata jugadores que vienen sin ritmo”.

“Todo jugador no juega en el América y esos jugadores que están allí no son para jugar en el América y aguantar esa presión y más colocarlos en una situación en la que no les llevaron jugadores para que les ayudaran. A esos muchachos se les ve un miedo de jugar y la hinchada no está ayudando para nada“, agregó.

Finalmente dijo que no es pesimista “soy realista pero no puedo meter mentiras y decir que América está bien para ganar hoy. Si América no le ganó a Tigres con 10 hombres en casa que podemos esperar, si eso lo necesitaba”.