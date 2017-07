Nunca fueron pactados ni pagados honorarios por partido amistoso con España: Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún aseguró que el partido amistoso contra la selección de España, que se jugó el pasado 7 de junio, fue arreglado sin intermediarios.

Sin embargo, en diálogo con RCN Radio el directivo reconoció haber sostenido una conversación telefónica con Gorka Villar, hijo del presidente de la Real Federación Española, Ángel María Villar, en la que le planteó ayudarle con unos honorarios que, según dijo, nunca se pactaron.

“No hay absolutamente nada diferente a una conversación que efectivamente yo tuve con el señor Gorka, le dije: ayúdame con tu papá a ver qué honorarios nos van a dar por el partido pero, repito, nunca se pactaron ni fueron pagados”, aseguró Jesurún.

Explicó los pormenores del partido amistoso y aseguró que fue muy difícil concretarlo porque las selecciones europeas estaban cumpliendo fechas de la eliminatoria al Mundial. Señaló que el amistoso debía jugarse en Europa por recomendación del cuerpo técnico que consideró más conveniente concentrar en ese continente a la mayoría de jugadores que terminaban de jugar las Ligas de Fútbol.

Señaló, además, que inicialmente se intentó arreglar el amistoso con Portugal pero los empresarios no encontraron estadio.

“España tenía un partido amistoso contra Croacia, Estonia, no recuerdo cuál de los dos y también ese partido, por circunstancias que no conozco se cayó. Quedamos las dos selecciones en el aire y nos ofrecimos jugar en España, se hizo el partido, lo arreglamos, fue un partido que a la Federación no le representaba ningún ingreso de tipo económico pero creíamos que la parte deportiva debía primar y así fue”, añadió.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que se convino que la Real Federación Española de Fútbol se hiciera cargo de algunos gastos.

“Tuvimos a la Selección casi 13 días concentrada. Los españoles se hicieron cargo de nuestros costos terrestres, internos y del hotel, el resto lo pagó la Federación Colombiana de Fútbol, hablo de tiquetes aéreos y lo que tiene que ver con la misma concentración”, dijo.

No obstante, reiteró que el partido amistoso no representó ningún tipo de créditos económicos para ninguna de las dos partes.

“Fue un convenio directo entre la Federación Española y la Federación Colombiana, no hay ningún dinero de aquí para allá o de allá para acá”; añadió.

Además, reconoció que Gorka Villar sí tuvo un contrato en la Federación Colombiana de Fútbol y aclaró que se prescindió de sus servicios por una restructuración interna.

Señaló que el partido amistoso contra España no buscaba darle un nuevo contrato en la Federación.

“Lo que están queriendo decir es que el hijo del presidente estaba aspirando a que se nos atendiera bien para después él aspirar a un contrato en la Federación Colombiana de Fútbol, contrato que nunca se hizo y obviamente nunca se hará”, manifestó.

La justicia española sospecha que Gorka Villar se benefició de, al menos, diez partidos de la selección española contra otras selecciones, entre ellas, la Selección Colombia.

Finalmente, el máximo dirigente del fútbol colombiano reiteró que luego de lo sucedido con el escándalo del FIFA Gate, en todas las federaciones por petición de la misma FIFA, todo funcionario o directivo que tenga aspiraciones de pertenecer al comité ejecutivo de la federación así como de la conmebol y de la FIFA, tiene que someterse a un examen de idoneidad asesorados por empresas alemanas y de Estados Unidos que investigan las actividades de esos aspirantes previo a su llegada a uno de esos cargos, para dar un visto bueno.