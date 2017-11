Ocho selecciones presentaron sus nuevas camisetas para el Mundial de Rusia

Este lunes, la marca Adidas oficializó las nuevas camisetas de ocho selecciones que participarán en el Mundial de Rusia 2018. (Lea acá: ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia?)

Colombia, Argentina, Bélgica, Alemania, Rusia, México, Japón y España publicaron en sus cuentas oficiales de sus federaciones la que será la indumentaria para la Copa del Mundo.

Además, los jugadores referentes de cada seleccionado lucieron sus nuevas camisetas, que tienen un estilo parecido, aunque con aspectos característicos de cada país.

Ready for Russia. 🇧🇪 Our new 2018 FIFA #WorldCup Home jersey – available onhttps://t.co/TypSuKC25M & https://t.co/O0jsV1Rzik. #HereToCreate pic.twitter.com/yVOJtV3cpg

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 6 de noviembre de 2017