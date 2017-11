Panamá inicia su preparación para el Mundial ante Irán

Panama's coach Hernán Darío Gómez speaks after the CONCACAF Gold Cup Soccer match between Panama and Martinique.

La selección de Panamá, dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez, jugará este jueves ante el experimentado Irán del portugués Carlos Queiroz su primer partido de preparación de cara a su debut mundialista en Rusia-2018. El duelo, a disputarse en el estadio Merkur Arena de la ciudad austriaca de Graz, será la primera prueba de fuego de los canaleros, después de obtener su histórica clasificación en el pasado hexagonal de Concacaf. Aunque Panamá ya jugó un amistoso con jugadores de la liga local frente a Granada, a la que goleó de visita 5-0, este es el primer compromiso del combinado canalero con jugadores teóricamente titulares tras su pase a Rusia. ¡Gracias! A todos los que creyeron hasta el final. #HicimosHistoria pic.twitter.com/LnonqtEQb7 — FEPAFUT (@fepafut) October 18, 2017 Para la cita, el “Bolillo” Gómez ha tenido que realizar numerosos cambios, ya que nueve de los inicialmente convocados se cayeron de la lista por lesiones a última hora o por peticiones de los diferentes clubes. Para enfrentar a Irán, Gómez, que ya anunció el once titular, apostará por un equipo inédito, mezcla de juventud y jugadores con experiencia internacional como el arquero, José Calderón; los defensas Roberto Chen y Éric Davis; el volante Armando Cooper y el delantero Gabriel Torres. “Vamos a tener la oportunidad de ver a un equipo muy joven que está peleando el puesto“, dijo al canal panameño RPC el “Bolillo” Gómez, quien afrontará su tercer Mundial como director técnico. Tras jugar con Irán, Panamá disputará el día 14 ante Gales en Cardiff su próximo partido de preparación, una cita en la que no estará la estrella del Real Madrid, Gareth Bale.