Pantano campeón de la contrarreloj individual en Colombia

Foto AFP

El pedalista Járlinson Patano, del equipo estadounidense Trek-Segafredo, se coronó campeón de la contrarreloj individual del Nacional de Ciclismo de Colombia que se disputó ayer en la capital del país.

Pantano, que fue proclamado como revelación del Tour de Francia 2016, subió al podio por la medalla de oro al parar los cronómetros en 42 minutos y 40 segundos luego de recorrer los 34,5 kilómetros entre las poblaciones de Guatavita y La Calera, esta última a las afueras de Bogotá, en una jornada acompañada en algunos tramos por la lluvia.

“Muy feliz de ser el nuevo campeón de la contrarreloj individual en Colombia pues esto quiere decir que se puede ser campeón en cualquier lugar del mundo”, dijo Pantano rodeado del público que se quería tomar fotos y le pedía autógrafos al final del esfuerzo individual.

Pantano, que el año pasado ganó una etapa en el Tour de Francia y fue dos veces segundo, en tanto que en la Vuelta a Suiza triunfó en una fracción y fue cuarto en la general individual, espera que este sea un año de mayores logros personales y para el equipo.

La medalla de plata la ganó Rodrigo Contreras, que llegó a 10 segundos. Contreras pasó una difícil temporada en el Quick-Step Floors, pues no se adaptó al ambiente europeo como si lo hizo su compatriota Fernando Gaviria, de destacado nivel como rematador.

Completó el podio Walter Vargas, a 33 segundos de Pantano, pero quien consideró que este hecho no es impedimento para tratar de triunfar el domingo la prueba de fondo.

La competencia no contó con la participación de Esteban Chaves al considerar que no está en su mejor momento. Su padre Jairo dijo a periodistas que además de no estar en su mejor momento para afrontar estos tramos, había llegado a Bogotá con poco tiempo para adaptarse nuevamente al horario.

El Campeonato Nacional seguirá este sábado con la prueba de fondo para las damas, que se disputará sobre 82 kilómetros, mientras que los sub’23 tendrán que recorrer 147 kilómetros en un circuito que se realizará en el sur de Bogotá.

En la categoría sub’23, el oro fue para Julián Cardona, la plata para Germán Chaves, hermano de Esteban, y el bronce para Javier

Montoya.

– Resultados contrarreloj individual de 34,5 kilómetros Elite:

1. Jarlinson Pantano (Trek Segafredo) 42:40 Oro

2. Rodrigo Contreras (Coldeportes Zenú) a 10 Plata

3. Walter Vargas (Medellín-Inder) a 33 Bronce.

Por: EFE