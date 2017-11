Patada de jugador de Santa Fe a Sebastián Villota ¿accidental o mala intención?

Foto: Colprensa

Una controversia en redes sociales surgió luego de finalizar empatado el partido entre Jaguares y Santa Fe (0 – 0) en el estadio Jaraguay, de Montería, a causa de una supuesta acción violenta de un jugador de Santa Fe.

En medio del partido, el jugador de Santa Fe Javier López le cayó encima al pastuso Sebastián Villota, a quien terminó golpeando fuertemente con el guayo en el rostro. El árbitro Jhon Ospina no se percató del hecho sino hasta que el volante pastuso no se levantaba del suelo, sin embargo no amonestó al jugador cardenal.

Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes en contra y a favor de López, quien otras veces ya se ha visto involucrado en hechos similares.

¿Mala intención o accidental? es lo que debatían los usuarios en redes considerando muchos que el jugador de Santa Fe tuvo toda la intención de golpear a Villota, de Jaguares, si no hubiera sido así habría podido correr su pierna; para otros solo fue accidental, producto de una caída del jugador, en la que era imposible saber si su pie golpearía en la cara a su colega.

En un resumen de lo que fue la jornada del fin de semana, el periodista Antonio Casale también se refirió al hecho y dijo que solo queda esperar si la Dimayor revisa el caso y decide sancionar a Javier López.

“Falta ver si a Javier López le van a revisar la jugada en aquella agresión a Villota, uno la ve y dice uno: solamente el jugador sabe si hubo o no mala intención, lo cierto es que pudo haber hecho algo mejor antes que dejar caer la pierna de esa manera violenta sobre la cabeza de un colega de él”, indicó.

Ambos equipos se enfrentarán de nuevo el jueves 30 de noviembre en Bogotá para definir el cupo a la semifinal de la Liga Águila.