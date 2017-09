Patriotas Vs. Junior, aplazado por huelga de pilotos de Avianca

Patriotas Vs. Junior fue aplazado por huelga de pilotos de Avianca. Foto: Colprensa



La División Mayor del Fútbol colombiano informó que debido a la huelga que lleva a cabo la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, el partido entre Patriotas y Junior de la fecha 13 de la Liga Águila fue aplazado ante la dificultad del equipo barranquillero para trasladarse a Tunja. (Lea acá: Negociaciones con Avianca han avanzando en un 40%: ACDAC)

Recordemos que Avianca es la aerolínea oficiales de la Dimayor y la encargada de transportar a los equipos del fútbol colombiano a las diferentes ciudades en donde se cumpla la jornada de los fines de semana.

Hasta el momento, solo este juego se ha visto afectado, sin embargo la máxima institución del fútbol de nuestro país no descarta que en el transcurso del fin de semana se puedan confirmar algunos otros aplazamientos por este aspecto que no solamente afecta al torneo, si no los colombianos en general.

Este es el comunicado de la Dimayor

La DIMAYOR se permite informar que debido a la huelga de pilotos que se viene presentando en la aerolínea Avianca que dificultan el traslado de los clubes, la programación de la Fecha 13 en la Liga Aguila II-2017 sufre modificaciones, de la siguiente manera:

LIGA AGUILA II-2017

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 13

Patriotas vs Junior

Día: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: La Independencia

Televisión: Por definir

*De manera oportuna estaremos informando si se presentan otros cambios en la programación de las competencias organizadas por la DIMAYOR.