Foto suministrada por la FCF

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol nombró a Pedro Ignacio Rodríguez Rodríguez como nuevo entrenador de la Selección Colombia Femenina de Mayores en reemplazo de Felipe Taborda.

En el historial deportivo de Rodríguez está la dirección técnica de las Selecciones Colombia sub 17, sub 20 y Mayores entre los años 2007 y 2010. Pedro Rodríguez logró el título del Sudamericano de Chile en 2008 con la Sub 17, y de los Juegos Deportivos Bolivarianos en Bolivia con la Mayores.

Asimismo, participó en el Sudamericano Sub 20 en Brasil y el Campeonato Mundial Sub 17 en Nueva Zelanda y el Torneo Bicentenario 2010 con la Mayores en Chile.

Tras la decisión de la FCF, Pedro Rodríguez comenzará la preparación de la Selección Colombia Femenina de Mayores para su participación en la Copa América que se disputará en Chile en abril del próximo año.