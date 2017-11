Pelea entre ciclista y carro auxiliar en el Tour de Hainan

Se registró en el Tour de Hainan un hecho muy pocas veces visto en el ciclismo mundial, ya que un corredor se cayó en plena competencia al ser incomodado por u vehículo auxiliar.

El acontecimiento desató una pelea entre el ciclista y los integrantes del carro, en la cual tuvieron que intervenir los oficiales y aficionados.

Xin Wnag, corredor chino del equipo Keyi Look Cycling fue expulsado de la competencia.

Xin Wang, rider of Keyi-Look, went mad at @SwissCycling team after stage. He was banned from #TourofHainan.

📹China Cycling & Eurosport pic.twitter.com/a481wacJLh

— Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) 4 de noviembre de 2017