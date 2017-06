Pepe confirma su salida del Real Madrid

Foto tomada de la cuenta en twitter @realmadrid

Kepler Laveran Pepe, central Del Real Madrid, ha confirmado a la cadena Cope que ha terminado su etapa en el actual campeón de Liga de Campeones tras diez temporadas.

“El cariño de la gente no lo podré olvidar nunca, siempre intenté hacer mi carrera en el Madrid. Eso me hace feliz“, dijo Pepe.

“No tengo nada firmado con ningún club. Tengo ilusión de seguir ganando títulos en otro club“, afirmó Pepe, quien tiene una oferta del París Saint Germain, entre otros clubes.

En la entrevista apuntó también que ya ha hecho la mudanza de su casa en Madrid.

Respecto a los entrenadores que ha tenido en el Real Madrid el central indicó que se queda “con la sinceridad de Rafa Benítez. Me identifico mucho con él y eso que no me sacaba al principio”.

Sobre si le guarda rencor a ‘Zidane : “Yo no quiero culpar a nadie. Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. “Eso es -refiriéndose a como desaparece del equipo-. Tal cual. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo”.

“El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Sólo me ofreció un año” , añadió.

“Esta claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva. Las formas del Real Madrid no han sido las correctas“.

