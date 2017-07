El perdón fue lo que a mí me hizo volver a caminar: Alexis ‘El Pulpo’ Viera

Foto tomada de @pulpoviera

El arquero Alexis ‘El Pulpo’ Viera habló con RCN Radio luego de vistar a Anderson Lozano, el joven que le disparó y le propinó un grave lesión en su olumna vertebral negando la oportunidad de volver a jugar fútbol.

Viera que fue hasta la carcel para hablar con el jóven que le disparó aseguró que el ya lo perdono por lo que pasó, desde el primer momento, y que ahora lo que quiere es poder ayudarlo a él para que puede tener un cambio de vida.

“Ayer fuimos por primera vez a visitar a Anderson Lozano la persona que me disparó el 25 de agosto de 2015. Yo ya lo había perdonado, apenas me desperté de la clínica cuando yo tome conciencia yo ya no sentía odio y solamente quería ir a visitarlo“, explicó el exjugador.

En la comunicación con RCN Radio, el ‘Pulpo’ aseguró que cuando los médicos le dijeron que no podía volver a caminar, el centró todas sus energías en lograr levantarse nuevamente y dijo que no lo hubiera podido lograr si en su corazón no había perdón.

“Todo este año yo siempre hable del perdón, es el primer paso que puede dar para poder lograr lo imposible, para poder lograr el milagro de las cosas imposibles. Para los médicos no podia volver caminar y el perdonar me hizo limpiar el corazón para enfocarme en lo importante y tomé la decisión de ir a la cárcel más que nada para ayudar a Anderson“, confirmó Viera en RCNRadio.

Viera fue claro en asegurar que para él lo más importante en este mom,ento es generar un cambio en Anderson para evitar que cuandos alga de la cárcel vuelva a hacerle daño a alguien y obviamente lograr que él mismo se perdone.

“De nada sirve el mí mío si esa persona no toma la decisión de cambiar si, como le dije en ese momento: yo de mi parte te perdoné y vas a encontrar una persona que te va ayudar, tranquilo acá no te venimos a recriminar, lo único que vengo a hacer es a ayudarte“, dijo Alexis Viera.

Finalmente Viera explicó los planes que tiene a futuro y lo que quiere hacer por la juventud en Cali, tras tomar la decisión de quedarse viviendo en la ciudad y promover el deporte como una vía de escape para los jóvenes que están rodeados de violencia.

“Lo que yo quiero hacer hoy esa retribuir todo lo que me ha pasado para aportar un granito de arena, para educar a muchos más niños y que no les pase lo mismo que a Anderson, quiero tratar de educar para evitar que le pase ese sufrimiento a otra persona“, finalizó Alexis Viera.